Una serata con il Lions Club Forlì per approfondire il tema dell'Agenzia Spaziale Europea

Il Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici nell’ ambito della propria attività istituzionale, ha organizzato un incontro con Ilaria Zilioli dell’Agenzia Spaziale Europea sul tema “Le funzioni dell’E.S.A".

All’evento, che si è tenuto nella serata di giovedì 12 ottobre presso il ristorante “Food Gate” all'interno dell’area partenze dell'Aeroporto di Forlì “L. Ridolfi, hanno partecipato anche il Lions Club Forlì Host ed il Leo Club di Forlì, trattandosi di un intermeeting. Era presente anche Giuseppe Silvestrini, Presidente di Forlì Airport spa.

Dopo i saluti di rito, il Presidente del L.C. Forlì Giovanni de’ Medici, Enzo Cortesi, ha introdotto la relatrice della serata, laria Zilioli, funzionario internazionale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) presso la sede di Parigi, dove attualmente ricopre il ruolo di consulente legale in materia di proprietà intellettuale.

Dopo la laurea in diritto internazionale presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi sul regime giuridico dell’orbita geostazionaria, Ilaria Zilioli si è specializzata nello studio del diritto e delle politiche spaziali con un diploma presso l’European Center for Space Law ed un master degree (SSP) presso l’International Space University.

Prima di essere assunta dall’ESA ha lavorato, tra l’altro, presso l’Agenzia Aerospaziale Tedesca (DLR) e collaborato con l’Università di Colonia ad una pubblicazione sulla commercializzazione delle attività spaziali che ha visto coinvolti i più importanti nomi in materia sulla scena internazionale. Numerose sono le sue collaborazioni in abito universitario italiano ed europeo. Dal 2008 collabora con BergamoScienza come moderator per gli interventi dell’ESA. E’ membro dello European Center for Space Law e dell’associazione Women in Aerospace.

Dopo un excursus sulla storia e la composizione dell’ESA ( 22 Paesi europei e altri Stati associati, quali ad esempio il Canada) la dr. ssa Zilioli ha incentrato la sua relazione sulle funzioni, le modalità operative ed i vari scenari in cui è presente l’Agenzia Spaziale.

Oltre agli aspetti più prettamente spaziali (lo spazio porto dell'ESA a Kourou nella Guyana francese, i lanciatori come Ariane, gli astronauti Esa , in primis Luca Parmitano, i programmi di missioni satellitari di ricerca sui pianeti, la Stazione Spaziale Internazionale, per citarne alcuni) la relatrice ha ampiamente trattato la funzione che l’ESA svolge in altri settori di rilevanza strategica.

In particolare il ruolo rivestito nel campo sicurezza, attraverso la rete satellitare, integrata con basi terrestri, finalizzata a migliorare l'accuratezza e l'integrità dei dati del sistema GPS per applicazioni critiche come l'aeronavigazione. L’importanza di tale sistema, che consente all’Europa di essere indipendente dalle reti gestite da altri Stati, si manifesta in tutta evidenza in situazioni di conflitto, quali, ad esempio, quello in essere in Ucraina.

Un altro settore in cui l’ESA è attivamente presente con diversi programmi è quello dedicato all’osservazione del pianeta Terra, funzione che l’Agenzia svolge mediante l’utilizzo della enorme quantità di dati raccolti dai satelliti, incrociati con misurazioni terrestri, al fine di ottenere un monitoraggio complessivo e continuo del fenomeno dei cambiamenti climatici, da mettere a disposizione alle autorità pubbliche ed alle organizzazioni che si occupano della materia.