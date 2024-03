A Meldola una serata dedicata all'orgoglio Coldiretti e al futuro dell'agricoltura nel territorio

La sede di Coldiretti a Meldola ha ospitato lunedì un'importante serata dedicata al tema dell'orgoglio Coldiretti e al futuro dell'agricoltura nel territorio. L'evento ha visto la partecipazione del direttore di Coldiretti Forlì Cesena, Alessandro Corsini, del presidente Massimiliano Bernabini, del Segretario di Zona Francesco Pini, del Responsabile dei Servizi Sauro Benvenuti, e di tutto lo staff dell'ufficio zona di Meldola. Durante la serata, sono stati affrontati diversi argomenti di rilevanza per il settore agricolo locale. In particolare, si è parlato della lotta contro le pratiche sleali e della denuncia di Coldiretti a Lactalis, evidenziando l'impegno dell'associazione nella difesa degli interessi degli agricoltori. È stato inoltre discusso il problema del grano proveniente dall'Ucraina e delle vittorie sindacali di Coldiretti, come la legge sull'etichettatura e la lotta contro il cibo sintetico.

Un momento particolarmente interessante è stato l'approfondimento sulla Politica Agricola Comune (Pac) realizzato da Marco Giovannini, responsabile di Caa Impresa Verde Romagna. Giovannini ha analizzato casi specifici e risposto ai quesiti dei partecipanti, fornendo un'importante chiave di lettura sulla Pac e sul suo impatto sulle aziende agricole del territorio. La serata è stata caratterizzata da un grande interesse e dalle numerose proposte provenienti dal pubblico, dimostrando l'importanza e la vivacità della comunità agricola di Meldola. L'entusiasmo dimostrato e le numerose proposte emerse testimoniano la vitalità di questa comunità fortemente colpita dalla recente alluvione e confermano l'importanza di continuare a lavorare uniti per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che il settore agricolo presenta.