Aeroporto, i sindacati incontrano Forlì Airport: "Bene il nuovo piano di sviluppo industriale"

Sul tavolo il nuovo piano di sviluppo industriale dell'aeroporto "Ridolfi" di Forlì. E' ripartito il confronto tra Forlì Airport e Cgil, Cisl e Uil, che ha definito gli impegni relativi alle richieste delle tre sigle sindacali "per il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e dell’ambiente di lavoro". "Durante l’incontro abbiamo dunque convenuto che questo piano di sviluppo sia accompagnato da una ripresa strutturata delle relazioni sindacali, sia Confederali che di Categoria, condizione che riteniamo da sempre imprescindibile per promuovere congiuntamente azioni mirate volte al consolidamento dell’occupazione, alla sua qualità e alla sicurezza in tutto il sedime aereoportuale", si legge in una nota congiunta firmata da Cgil, Cisl e Uil e da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

Durante al tavolo, viene aggiunto, "si è convenuto che le linee guida del piano di sviluppo presentato saranno approfondite successivamente alla presentazione ufficiale ad Enac". I sindacati ribadiscono inoltre "l’importanza strategica di questa infrastruttura, oggi ancora di più dopo la conferma che Forlì è sito di interesse nazionale nel Piano Nazionale Aeroporti. Auspichiamo infine che questa consapevolezza sia sempre più forte nel contesto Istituzionale locale, regionale e nazionale".