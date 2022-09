Alla Oleodinamica Forlivese la sicurezza sul lavoro viene prima di tutto: l'esempio di collaborazione tra dipendenti e azienda

Tra le priorità della Fiom Cgil ci sono "la sicurezza e il benessere nei luoghi di lavoro". L'ultimo esempio che il sindacato cita è l'operato svolto alla Oleodinamica Forlivese, dove nel giugno scorso i dipendenti hanno eletto per la prima volta la loro Rappresentanza Sindacale Unitaria, col verdetto delle urne che ha sancito una maggior rappresentanza di Fiom Cgil. E la Rsu eletta pochi mesi fa, sottolinea il sindacato, "si è mossa rapidamente per migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, chiedendo garanzie all’azienda".

"§Dopo aver individuato e segnalato un problema all’impianto di aspirazione, di fumi oleosi e ferrosi, del reparto di Macchine Utensili, la Rsu dello stabilimento, sostenuta dalla Fiom Cgil, e con il fondamentale aiuto e la determinazione dei lavoratori, ha ottenuto importanti garanzie da parte della fabbrica - viene illustrato: specifiche tecniche dell’impianto di aspirazione; un impegno da parte della direzione aziendale per sollecitare l’inizio dei lavori; e le date definite di montaggio".

"La sicurezza - viene rimarcato dalla Cgil - è al centro dell’attenzione sia per tutti i lavoratori di Oleodinamica Forlivese che per delegati e funzionari Fiom. Un tema di primaria importanza, tanto quanto il tema salariale. E saremo sempre al fianco dei lavoratori per rivendicare migliori condizioni di lavoro".