Alluvione, da Simest 300 milioni a fondo perduto per le aziende esportatrici

Confindustria Romagna e Confindustria Emilia-Romagna, in collaborazione con Simest, organizzano un incontro sull’indennizzo dei danni materiali diretti subiti dalle imprese esportatrici localizzate nei territori colpiti dall’alluvione. L’appuntamento è martedìalle 16.30 online: saranno illustrati modalità e requisiti per richiedere i contributi a fondo perduto stanziati da Simest, con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro e un importo massimo per singola impresa di 1,5 milioni. Il fondo verrà aperto alle domande delle imprese a partire dal 26 giugno e resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse.

Informazioni 0543727701 – lpiraccini@confindustriaromagna.it- Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria a questo link.