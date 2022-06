Camera di commercio, Confartigianato: "Malgrado lo strappo con alcune associazioni del commercio, una nuova buona compagine"

Con la nomina del nuovo presidente della Camera di Commercio, il presidente di Confartigianato Luca Morigi evidenzia il lavoro fatto, in questi mesi, "per trovare un equilibrio che rappresentasse le diverse anime del territorio che la Camera di Commercio di Forlì - Cesena e Rimini esprime", spiega Morigi. “Malgrado lo strappo con alcune associazioni del commercio, siamo soddisfatti della nuova compagine. Abbiamo bisogno di lavorare assieme per valorizzare le eccellenze dei nostri territori, superando personalismi e campanilismi, pur conservando le identità locali. Siamo certi che le diversità fra aree limitrofe siano elementi di forza e non di divisione. Viviamo in una delle zone più belle del nostro Paese, che in pochi chilometri offre ogni tipo di paesaggio, dalla costa alla montagna, comuni ricchi di storia, di bellezza, di arte e di una capacità di accoglienza che fa apprezzare la Romagna in tutto il mondo. Il mondo produttivo e le associazioni che lo rappresentano devono essere compatti e mettere a sistema abilità e professionalità per ridare slancio all’economia, messa a dura prova da crisi, pandemia e oggi anche dalla guerra. È il tempo del fare, di ascoltare le imprese per consentire loro di crescere e continuare a fare grande il nostro territorio.”

E poi: “La nomina dell’imprenditrice Antonietta Bagioni all’interno della Giunta della Camera di Commercio della Romagna rappresenta per noi motivo di orgoglio e soddisfazione. L’associazione ha proposto per il consiglio camerale il nominativo di Antonietta Bagioni per i servizi alle imprese riconoscendone la professionalità, la preparazione e la determinazione, qualità che sono state determinanti per la sua nomina in Giunta. Siamo certi che l’imprenditrice saprà portare un contributo prezioso per lo sviluppo dell’intero territorio romagnolo.”