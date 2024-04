Cna, in programma due corsi formativi dedicati allo spettacolo dal vivo e al settore musicale

Dopo il successo riscontrato nella scorsa edizione, anche quest’anno la Regione Emilia-Romagna promuove corsi di formazione gratuiti rivolti alle figure professionali che operano nello spettacolo dal vivo e nel settore musicale. In particolare, CNA Formazione Emilia-Romagna propone due corsi, con sede a Forlì e Cesena, dedicati agli operatori di questi comparti che desiderano approfondire le loro conoscenze.

Entrambi i corsi sono tenuti da docenti esperti a livello nazionale e offrono un’occasione unica per acquisire competenze necessarie per entrare nel mondo degli spettacoli del futuro e contribuire a realizzare installazioni, video e opere musicali innovative e coinvolgenti.

Il corso “Tecniche di augmented reality e artificial intelligence per la performance art”, che si svolgerà a Forlì grazie alla collaborazione con Vertov Project e Ibrida Festival, consente di acquisire competenze nella creazione di installazioni immersive a supporto della performance art, tramite l'ausilio della realtà aumentata, con l’app progettata dalla società La Jetée e dell’intelligenza artificiale tramite importanti software quali After Effect e Photoshop. Il corso, della durata di 90 ore, include anche una parte dedicata al project work.

A Cesena, invece, grazie alla collaborazione con FUME Festival e Spazio Marte, si svolgerà il corso di 150 ore “Competenze digitali per le installazioni intermediali nelle performance teatrali”. L’obiettivo è di creare scenografie digitali all’interno della suggestiva Galleria del Ridotto di Cesena, proprio durante il FUME Festival. Un’opportunità per i partecipanti di esporre il proprio lavoro in occasione di un importante Festival dedicato al Teatro Contemporaneo.

Per partecipare ai corsi è possibile inviare la propria candidatura tramite il sito: https://www.cnafc.it/formazione entro il 17 aprile per il corso a Forlì e 22 aprile per il corso a Cesena.