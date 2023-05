Cna, voce agli imprenditori: investimenti in viabilità, sicurezza, incentivi, formazione e comunità energetiche le priorità

Se Forlì deve esercitare un ruolo di “centro” imprenditoriale della Romagna, "l’investimento in strade e collegamenti non è più rimandabile". Questo chiedono le aziende di Cna, che per il 75% giudicano "elevata-massima" l’importanza dell’intervento delle amministrazioni pubbliche in questo campo. A seguire, molto sentiti i temi della sicurezza e la questione ambientale (entrambi al 72%). Questi, secondo il punto di vista delle imprese forlivesi, gli interventi prioritari per le amministrazioni locali in base alla recente indagine condotta dall’istituto di ricerca Swg per conto di Cna e presentata in anteprima in occasione dell’assemblea di Cna Area Forlì città che si è tenuta giovedì nella Sala Polivalente Graffiedi a Vecchiazzano e che ha visto la partecipazione di poco meno di 200 imprenditrici e imprenditori.

Dopo l’introduzione di Davide Bellini, presidente Cna Area Forlì città, e il saluto di Lorenzo Zanotti, presidente provinciale di Cna, l’assemblea è entrata nel vivo con la presentazione dell’indagine Swg a cura del responsabile dell’area territoriale Marco Lucchi e di alcuni rappresentanti della presidenza di Cna Forlì città, che hanno sottoposto in maniera corale temi e proposte all’assessora alle Politiche per l’impresa, Servizi educativi, scuola e formazione e Politiche giovanili del comune di Forlì Paola Casara.

L’area nella quale l’importanza dell’intervento va di pari passo con la capacità dell’amministrazione di incidere, entrambe molto elevate secondo le imprese, è la semplificazione, tema caro all’attuale amministrazione che vi ha dedicato il progetto “Forlì impresa facile”. Le richieste delle imprese sono semplici e concrete: il 94% degli intervistati giudica di "elevata/massima importanza" il fatto di non chiedere documenti che sono già in possesso dell’amministrazione, il 92% la "semplificazione delle procedure", l’87% "regolamenti omogenei fra i comuni di uno stesso territorio".

Molto sentiti, e attualissimi, i temi dell’energia e della sostenibilità ambientale. Al pubblico le imprese chiedono per il 78% "sostegno tecnico ed economico alle comunità energetiche", per il 77% "accordi con le banche per investimenti in sostenibilità e ambiente", per il 73% "bandi a sostegno delle diagnosi energetiche". In merito, l’assessora Casara ha confermato l’intenzione di proporre un bando a sostegno delle diagnosi energetiche per le imprese, come proposto da Cna. Tra le leve per lo sviluppo, secondo le imprese, le amministrazioni locali si dovrebbero concentrare su "premialità fiscale e-o incentivi" (84%), "incentivi alle imprese virtuose" (82%), "premialità e-o detassazione per chi avvia un percorso di trasmissione di impresa" (80%).

Per quanto riguarda gli interventi pubblici per sostenere innovazione e digitalizzazione, le richieste vanno verso "incentivi economici per la digitalizzazione delle imprese" (74%), "accesso al credito per investimenti in materia" (72%), "cablaggio di tutte le aree produttive", "infrastrutture per il 5G" (71%). A questo proposito, l’assessora ha confermato l’avvio dell’iter per il cablaggio dell’area di Villa Selva, dopo un lungo percorso di richieste da parte delle imprese. Infine, a proposito di reperimento del personale, il 91% chiede di "agevolare l’incontro tra imprese e mondo della formazione" e il 79% "servizi pubblici adeguati alla conciliazione vita-lavoro". Interessante, da questo punto di vista, la presentazione del servizio di job placement dell’Università di Bologna.

L’evento assembleare si è concluso col “Premio Creaimpresa Lab Cna Forlì. Imprenditori di domani”, organizzato da Cna Area Forlì città in collaborazione con il Servizio Cna Creaimpresa Lab, rivolto a tutti coloro che intendono aprire un’impresa o avviare una attività da professionista nel comune di Forlì. Con l’obiettivo di favorire l’apertura di nuove imprese a Forlì e di orientare gli aspiranti imprenditori verso un "inizio consapevole". Sono stati complessivamente 100 i contatti di aspiranti imprenditori, tra questi 38 i partecipanti ammessi e 20 le imprese già avviate; nel 100% dei casi i candidati hanno potuto contare su un colloquio gratuito con un consulente Cna. La classifica vede al primo posto Simone Leoni, con un’idea di impresa nell’ambito dei servizi al settore artistico-musicale, che si aggiudica un voucher in servizi del valore di 2.500 euro. A seguire, tutti con un voucher in servizi di 750 euro, Pasquale Ranieri (pub per giochi di ruolo), Nicola Zamperini (servizi al settore artistico-musicale), Daniel Montalti (produzione e vendita online di tessuti), Simone Cefariello (settore informatico, ristorazione, intrattenimento). La serata si conclude con l’apprezzato spettacolo di Roberto Mercadini, estratto da “Rapsodie Romagnole”.