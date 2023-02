Confartigianato, assemblea delle imprese del basso Bidente per il rinnovo degli organi

Lunedì nella Sala del Consiglio Comunale nella Rocca di Forlimpopoli in piazza Fratti 2 alle 20.30 si terrà l’assemblea territoriale di Confartigianato dedicata alle imprese del Basso Bidente. Il presidente dell’associazione forlivese Luca Morigi e il segretario Mauro Collina incontreranno gli associati dell’area per fare il punto sull’economia locale e per raccogliere le candidature in vista delle prossime elezioni degli organi direttivi di Confartigianato.

L’attuale presidente del comitato zonale Diana Lolli spiega: “In questi anni abbiamo chiesto uno snellimento della burocrazia, ritenendo improrogabile ridurre i tempi necessari per gli adempimenti e chiedendo di introdurre una regolamentazione uniforme per tutti i comuni della provincia, in particolar modo per quelli limitrofi. Regolamenti condivisi dalle diverse amministrazioni del comprensorio sono il primo punto affinché le aziende che operano con più comuni non siano costrette a perdere preziose giornate di lavoro per presentare incartamenti che divergono a volte solo per pochi elementi, ma che, se non debitamente compilati, impediscono l’avvio dell’attività. Abbiamo trovato sempre grande attenzione e ascolto da parte delle amministrazioni comunali con cui ci relazioniamo, notando una grande attenzione alle micro e piccole realtà del territorio. Agli imprenditori viene riconosciuto il ruolo di aggregatori sociali, l’artigianato e le attività di servizio sono fondamentali per la vita delle comunità.”

Gli eletti nel prossimo comitato zonale saranno chiamati ad affrontare le sfide che stanno caratterizzando questi ultimi anni; dalla tendenza allo spopolamento, causata anche dalla scarsità di servizi, a partire dalle chiusure degli sportelli bancari e postali, alla necessità del rilancio turistico, valorizzando le enormi potenzialità del territorio e dell’offerta enogastronomica.