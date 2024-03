Il mercato della casa, crescono i valori immobiliari. "Dopo l'alluvione si cercano piani alti e non più aree di campagna"

Annualmente l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa pubblica “L’Osservatorio Immobiliare del Gruppo Tecnocasa” con i prezzi degli immobili e la descrizione del mercato di tutti i capoluoghi di provincia in cui sono presenti le reti in franchising. In attesa delle nuove analisi derivate dai dati delle agenzie Tecnocasa e Tecnorete, sono stati ufficializzati i dati del primo semestre 2023. A Forlì nella prima parte del 2023 i valori immobiliari sono aumentati del 2,4%. Nell’area di Ca’ Ossi – Piscina si segnala un leggero aumento dei prezzi che ha interessato, in modo particolare, le soluzioni in buono stato che non necessitano di interventi di riqualificazione.

Nel rapporto viene specificato che "sono state acquistate da famiglie che hanno migliorato la qualità abitativa e che hanno cercato trilocali o quattro locali oppure soluzioni indipendenti, spazi più ampi e aree verdi. Infatti, la zona offre soluzioni indipendenti, semindipendenti e appartamenti con ingresso indipendente che, non sempre, riescono a soddisfare la domanda. Ci sono anche interventi di nuova costruzione che si scambiano a prezzi medi di 3000 euro al metro quadrato, valori troppo elevati per essere assorbiti dal mercato in questo momento".

I quartieri di Ca’ Ossi-Vecchiazzano-San Martino in Strada-Piscina hanno il vantaggio di sorgere non lontano dal Parco Urbano “Franco Agosto”. I prezzi dell’usato si aggirano intorno a 1100 euro al metro quadrato (picco di 2100 euro per un medio nuovo). Soluzioni di pregio sono disponibili nella zona di via Medaglie d’Oro. "Sul mercato delle locazioni si registra tanta domanda e bassa offerta, spesso i proprietari preferiscono non affittare e lasciare l’immobile vuoto - viene chiarito -. Per un bilocale si spende intorno a 500 euro al mese, contratti a canone concordato".

Quotazioni stabili invece a Coriano, Ravegnana, Foro Boario, tra i mille ed i 2mila euro al metro quadrato. Dopo l'alluvione, si legge nel report, gli acquirenti si stanno indirizzando "verso abitazioni poste ai piani alti e non più in campagna o con spazi esterni. Per questo perdono interesse zone come Villafranca, che sorge non lontano dagli argini del fiume". Il prezzo oscilla tra gli 800 euro al metro quadrato di un "economico usato" fino a 1600 euro per un "medio nuovo".

Piace sempre l’area che va da via Roma verso la Stazione Ferroviaria e che offre oltre ad appartamenti in condominio anche villette a schiera. C’è sempre un buon riscontro per le zone di Foro Boario e Coriano perché ben servite, ben collegate ad autostrada e tangenziali, vicine alla stazione ferroviaria e all’ospedale. I valori dell’usato oscillano da 1200 a 1500 euro al metro quadrato a seconda dello stato d’uso".