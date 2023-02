Federcoop Romagna, Elena Zannoni è la nuova amministratrice delegata

È Elena Zannoni la nuova amministratrice delegata di Federcoop Romagna, la sua nomina è avvenuta martedì 14 febbraio nel corso del consiglio di amministrazione. Assume il ruolo ricoperto da Paolo Lucchi che, con la nomina a presidente di Legacoop Romagna, è stato eletto anche presidente di Federcoop.

Elena Zannoni ha 48 anni, è nata a Faenza e risiede a Lugo di Romagna. Dopo aver lavorato nel mondo della comunicazione web e, successivamente, aver ricoperto cariche amministrative per il Comune di Lugo, da diversi anni segue le cooperative industriali e di costruzione, oltre all'organizzazione e al bilancio in Legacoop Romagna. Si è occupata, e tuttora si occupa, del portale “Welfare.coop”, di politiche di genere e ha fatto parte di diversi consigli di amministrazione di società di consulenza e formazione (SCS consulting, Demetra formazione, CAA Legacoop, Cooperdiem e Tuttifrutti e, appunto, Federcoop Romagna). È attualmente vice presidente del Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Ravenna.

“L'impegno principale dei prossimi mesi – dichiara Elena Zannoni – sarà quello di consolidare il significativo cambio di passo realizzato negli ultimi anni in questa importante realtà di servizi alle imprese. Viviamo un passaggio delicato per le nostre cooperative e per le imprese italiane: sono in atto grandi cambiamenti che avvengono con inedita rapidità. Federcoop Romagna può mettere a disposizione delle realtà con cui lavora un team di professionisti in grado di proporre gli strumenti più adeguati ad affrontare questa fase. Non pensiamo solo ai nuovi servizi: grande sviluppo in questi anni hanno avuto anche e soprattutto i servizi tradizionali come paghe, contabilità e consulenza, fondamentali per la vita delle cooperative del sistema Legacoop e per le altre aziende che a Federcoop si affidano."

”La nomina di Elena Zannoni – dichiara Paolo Lucchi – come amministratrice delegata di Federcoop Romagna, è la conseguenza più logica della scelta, concretizzata grazie a Mario Mazzotti, di coniugare sempre più strettamente il legame tra rappresentanza e servizi per le imprese. Grazie a questo, negli ultimi anni Federcoop ha supportato al meglio le Cooperative romagnole aderenti a Legacoop, anche creando nuovi servizi (per esempio Welfare.coop, la Selezione del personale, Industria 4.0, Cybersecurity) che ci stanno caratterizzando sempre di più come un punto di riferimento nazionale per qualità dell’innovazione. Elena, che è stata già protagonista di molti di questi processi, sarà senza dubbio in grado di rafforzarli ulteriormente”.