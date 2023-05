Federcoop Romagna offre assistenza via email e whatsapp alle imprese colpite dall'alluvione

Sono più di 100 le imprese associate a Legacoop Romagna che sono state coinvolte dall’alluvione. Cooperative che nel 2021 – i bilanci 2022 sono in corso di approvazione – avevano sviluppato un valore della produzione di oltre 5,4 miliardi di euro, associando più di 271mila persone e impiegando oltre 20mila lavoratori. Per venire incontro alle esigenze di queste realtà, e in generale di tutte le aziende colpite dall’alluvione, Federcoop Romagna ha deciso di attivare una casella di posta elettronica dedicata a cui richiedere assistenza e informazioni.

Scrivendo all’indirizzo alluvione2023@federcoopromagna.it si possono richiedere notizie e consulenze su temi fiscali, tributari, del lavoro, ambientali, legali e societari. Un team di esperti è pronto a risolvere i problemi e le incertezze che le imprese si trovano ad affrontare in questo momento difficile. Per quanto riguarda gli aggiornamenti più rapidi e immediati è sempre attivo, inoltre, il canale Whatsapp gratuito “Ti Informo”, con cui gli esperti di Federcoop Romagna inviano direttamente sullo smartphone le ultime notizie relative ai tanti aspetti giuridici ed economici legati alla gestione della crisi. In questo caso è possibile iscriversi inserendo il proprio numero di cellulare nel sito di Federcoop Romagna (link diretto: bit.ly/tiinformo-federcoop).