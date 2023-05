Fieravicola, oltre 8500 presenze: "Le aspettative hanno avuto una conferma positiva"

Con un aumento di presenze (oltre 8.500) nel corso dei tre giorni, Fieravicola archivia una rassegna che non ha deluso le aspettative e gli obiettivi che si erano posti gli organizzatori, Fieravicola e le associazioni di produttori Unaitalia e Assoavi, sia per le proposte convegnistiche di alto livello specialistico sia per la risposta di operatori e visitatori. “Fieravicola insieme a Macfrut, che quest’anno ha raggiunto una rilevanza strategica per i partner coinvolti, per i visitatori, per il numero di espositori e per visibilità mediatica, può davvero contribuire a rappresentare quella vetrina nazionale dell’agrifood che è stata l’idea alla base del suo trasferimento a Rimini - dichiara Renzo Piraccini, presidente di Fieravicola - Tutte le aspettative per questa fiera dedicata alla filiera avicola hanno avuto conferma positiva e per questo desidero esprimere un grazie a tutti gli espositori, le istituzioni, le organizzazioni di settore, che hanno contribuito alla riuscita di questa edizione, premiata da un aumento di presenze”.