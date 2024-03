Fine del mercato tutelato per energia elettrica e gas: cosa cambia? Lo spiega Cna in un incontro

La chiusura del mercato tutelato, il passaggio al mercato libero, gli aggiornamenti tariffari dell’Arera: il mondo dell’energia sta cambiando. Per conoscere cosa succede nel mercato italiano di luce e gas, Cna Forlì-Cesena organizza un webinar gratuito dedicato a imprese e cittadini che si terrà martedì 26 marzo alle ore 18. Sarà un'opportunità unica per affrontare in modo approfondito i temi chiave che definiscono lo scenario energetico attuale.

"I servizi di tutela, ovvero quelli nei quali le condizioni di prezzo sono stabilite da Arera, stanno progressivamente giungendo a scadenza - viene ricordato -; per le microimprese di energia elettrica il servizio di maggior tutela si è concluso ad aprile 2023 (per le piccole imprese era già terminato nel 2021) mentre per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica terminerà da luglio 2024. I clienti domestici vulnerabili forniti nel servizio di maggior tutela continueranno ad essere serviti, anche successivamente al primo luglio 2024, nel Servizio di Maggior Tutela. Per i clienti domestici di gas naturale (famiglie e condomini) il superamento della tutela di prezzo è previsto da gennaio 2024 eccezion fatta per i clienti vulnerabili gas per i quali da gennaio 2024 è prevista la possibilità di essere serviti nel mercato di tutela vulnerabilità gas secondo le condizioni economiche previste dall’Autorità per il mercato specifico".

"Dopo un lungo periodo in cui il mercato ha mostrato oscillazioni verso l’alto mai riscontrate prima, assistiamo da gennaio 2023 ad un continuo e progressivo calo dei prezzi di mercato sia per quanto riguarda l’energia elettrica che per il gas - viene aggiunto -. Ad oggi entrambi i servizi si attestano a livelli di prezzo quanto meno sostenibili per i clienti finali; tutto questo porta a considerare una fase nuova nei mercati energetici, sicuramente diversa da quella vissuta negli anni 2021 e 2022. Nemmeno il recente conflitto mediorientale sembra aver avuto particolari ripercussioni sui mercati energetici tanto che, ad oggi, anche le aperture dei mercati di gennaio 2024 sono inferiori rispetto alla chiusura di dicembre 2023". Per entrare nel merito dei nuovi scenari e delle opportunità di questo nuovo mercato, Enrico Villa, Responsabile Canale Associazioni Ali Energia, approfondirà le possibili previsioni fornendo informazioni utili per poter scegliere le proprie forniture nel modo migliore e più conveniente. Il webinar è gratuito previa iscrizione sul sito www.cnafc.it/eventi. Per maggiori informazioni sul webinar è possibile contattare Fatima Elghazioui (tel 0543 770314; redazione@cnafc.it).