Infortunio sul lavoro in una ditta di logistica, un'ora di sciopero e stop alle flessibilità

A seguito di un infortunio di lavoro in una ditta di logistica, fortunatamente con lievi lesioni per l'operaio, Cgil Filcams, Cisl Fisascat e Uiltucs Uil hanno indetto un'ora di sciopero a cui si sono uniti tutti i lavoratori presenti nel sito portando solidarietà al collega infortunato, ed è stato dichiarato il blocco delle flessibilità di tutti i lavoratori diretti, in appalto e somministrati fino a lunedì.

Argomentano i sindacati: "L’infortunio di giovedì è un segnale preoccupante, i carichi di lavoro a cui sono sottoposti i lavoratori nell'azienda sono molto elevati e questo porta a una maggiore stanchezza. L’accaduto è stato lieve ma situazioni simili, o più gravi, non devono accadere. Questo magazzino ha già visto negli anni passati , seppur con altre gestioni, un grave infortunio, da allora l’attenzione alla sicurezza è sempre stata alta, non vorremmo che la frenesia degli ultimi mesi abbia portato a mettere davanti le consegne alla sicurezza".

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil avevano segnalato le problematiche nell’incontro del 7 marzo. Il 28 marzo era stato fissato un incontro "finalizzato a rivedere l’organizzazione del lavoro e distribuire meglio i carichi di lavoro; anche alla luce di quanto accaduto oggi è ancora evidente la necessità di porre in essere tutte le verifiche legate alla sicurezza non solo con l'azienda e committente ma anche in raccordo con gli organi preposti alla sicurezza sul lavoro."