Make-up artist, anche una rappresentanza forlivese presente ad un appuntamento di gala a scopo benefico

"Abbiamo fatto un gran lavoro di squadra, ottenendo un ottimo risultato". Anche Stilnovo Parrucchieri e la giovane estetista forlivese Francesca Borsetto hanno partecipato domenica pomeriggio al Grand Hotel di Cervia ad una giornata con "Open Space Italia" e "Concept Distributor Davines", insieme al suo gruppo di attenti e qualificati professionisti. Hanno partecipato all'appuntamento le stelle del made in Italy Isabella Caposano, Atelier Franco Francesca, Juliette Manassas, Fatima Shop boutique, Filo e Foglia, Ottomani Couture, Olivia"s Closet, Liverani boutique Faenza, Podere Pilicca Ravenna e Paladini lingerie. Alla serata erano presenti anche l'assessore alle pari opportunità del Comune di Cervia Michela Brunelli ed Elena Toseli, diplomatica del Ministero per lo sviluppo economico. L'evento si è concluso con una cena di gala in spiaggia, il cui ricavato verrà devoluto a sostegno dei progetti umanitari presentati durante la serata.