Nominato il nuovo vicepresidente di Alea Ambiente: è Andrea Bandini

L’assemblea dei soci di Alea Ambiente ha deliberato la nomina di Andrea Bandini come terzo componente e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della società inhouse providing. General manager, direttore e rappresentante della Fondazione Ceub di Bertinoro, profilo di grande esperienza in ambito manageriale pubblico, va a completare l’organo amministrativo di Alea Ambiente insieme a Simona Buda, presidente, e Anna Vallicelli. "Sono molto felice per l'importante incarico che mi è stato conferito – dichiara Bandini - e ringrazio vivamente i Comuni per la fiducia accordatami”. "A nome di tutto il Coordinamento soci ringrazio Andrea Bandini per aver accettato l’incarico - afferma Filippo Santolini, presidente del Coordinamento Soci di Alea Ambiente -. Sono certo potrà dare un contributo di valore alla società".