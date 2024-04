Nuovo logo di Legacoop, cooperatori romagnoli a Roma per la presentazione

Nuova immagine, nuova identità visiva e nuovo logo: questi i risultati di “Immagina” la conferenza programmatica e di organizzazione di Legacoop che si è svolta a Roma tra lunedì e martedì. Una numerosa delegazione di cooperatori di Legacoop Romagna, guidata dal presidente Paolo Lucchi, ha preso parte alla due giorni svolta al teatro Ambra Jovinelli. Il nuovo brand – che prende il posto del precedente, in uso dagli anni Novanta - è stato lanciato dal presidente nazionale Simone Gamberini. Il logo evidenzia il concetto di uguaglianza e accompagna il rinnovamento della visione e della missione associativa. Nei prossimi mesi entrerà in uso in tutte le declinazioni territoriali dell’associazione, inclusa la Romagna. "Questa nuova immagine della nostra associazione, riporta con forza al centro i principi e l’identità dell’impresa cooperativa, attuali oggi più che mai - ricorda Lucchi –. Anche in questo Legacoop si è attivata secondo i valori della partecipazione democratica: Immagina è stato infatti un progetto nazionale che ha dato forza alla base associativa, nel corso di mesi durante i quali il nostro territorio ha dato un contributo importante, con la tappa romagnola svolta lo scorso 23 febbraio a Palazzo Sidera di Forlì".