Ospitalità extra alberghiera: da Cna opportunità, soluzioni e novità con “Affitto Fatto!”

Da come ottimizzare la propria visibilità e la gestione tariffaria online, alla scoperta e valorizzazione del nostro territorio attraverso i cammini; queste le tematiche trattate nella serata di martedì nella sede Cna di Forlimpopoli, nell’incontro conclusivo della seconda edizione del progetto “Affitto Fatto!” di Cna Turismo e Commercio Forlì-Cesena. Vista l’esplosione, negli ultimi 15 anni, del fenomeno dell’ospitalità extra alberghiera, “Affitto Fatto!” è un servizio nato per imprese e cittadini che vogliono approfondire gli aspetti tecnici di questo settore, nello specifico panorama competitivo della nostra provincia e con riferimento alle peculiarità della normativa regionale.

Dopo i saluti di Marco Lucchi, responsabile Cna Turismo e Commercio Forlì-Cesena, si è entrati nel vivo dell’incontro grazie agli interventi di Stefano Oronti, titolare di Romagna BnB e Cecilia Milantoni, archeologa e presidente di Cna Turismo e Commercio Forlì-Cesena. Come nella precedente edizione, anche quest’anno il progetto si è strutturato in tre incontri tecnici gratuiti (due in modalità webinar e uno in presenza) per fare una panoramica completa dagli adempimenti necessari e burocratici fino alla promozione della propria struttura. Inoltre, in questa edizione, si è parlato anche di transizione digitale e green e le nuove leve strategiche per il turismo in Romagna.

Cna Forlì-Cesena, grazie a questo progetto, assicura supporto completo nella gestione del proprio immobile per gli affitti brevi; un servizio a 360 gradi che consente di lavorare senza rischi o preoccupazioni. Infatti, sul sito di Cna, è possibile trovare la sezione dedicata di “Affitto Fatto!” per coloro che fossero interessati a ricevere maggiori informazioni in merito: www.cnafc.it/affitto-fatto