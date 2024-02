Prospettive dopo le calamità del 2023: Cia Romagna incontra gli agricoltori associati

Prosegue il ciclo di assemblee territoriali “La Cia incontra gli associati”, organizzato da Cia-Agricoltori Italiani Romagna sul territorio. Appuntamento giovedì, alle 20.15 a Forlì, nella sala Apofruit (via Galvani 6). "La serie di incontri è occasione per esplicitare l'attività dell'Organizzazione e approfondire i principali temi di attualità, confrontandosi sulle tante questioni aperte che il settore e gli agricoltori stanno affrontando - viene illustrato -. Gli appuntamenti si concentreranno, tra gli altri temi, sulle calamità che hanno colpito la Romagna nel 2023, lo stato dell’arte dei provvedimenti e quali potranno essere le prospettive future". Prossimo incontro mercoledì 28 febbraio, a Modigliana, alle 17 in Sala Bernabei (Piazza Giacomo Matteotti, 5).