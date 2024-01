Tradizionale gita in montagna a Fontanazzo per 50 soci di Coldiretti Forlì-Cesena

Dal 17 al 21 gennaio, i soci di Coldiretti Forlì Cesena hanno avuto l'opportunità di partecipare alla tradizionale gita in montagna a Fontanazzo in provincia di Trento. Questo evento, organizzato con cura e dedizione da Federpensionati Forlì-Cesena e Coldiretti Donne Impresa interprovinciale Forlì-Cesena Rimini offre ogni anno ai partecipanti un'esperienza indimenticabile immersa nella natura incontaminata delle montagne. Fontanazzo, situata in una posizione privilegiata tra le Dolomiti, ha accolto i partecipanti con la sua bellezza mozzafiato e il suo fascino unico.

Durante la gita, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di esplorare i meravigliosi sentieri escursionistici che circondano il paese, ammirando panorami puri e freschi di montagna. Le giornate trascorse a Fontanazzo sono state ricche di attività all'aperto, come escursioni guidate lungo i sentieri panoramici, passeggiate nella neve, ciaspolate e momenti di relax immersi nella natura. Durante la gita, è stato dato grande valore anche alla cultura e alle tradizioni locali. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di visitare i caratteristici borghi di Fontanazzo e di conoscere da vicino la storia e le tradizioni della zona. Hanno potuto assaporare i piatti tipici della cucina locale, gustando i sapori autentici e genuini della montagna.

"Ma la gita non è stata solo un'occasione per godere della bellezza della natura e immergersi nella cultura locale. È stata anche un'opportunità per creare nuove amicizie e rafforzare i legami tra i membri di Federpensionati Coldiretti Forlì Cesena e Donne Impresa interprovinciale - precisa Federica Faggioli, componente del coordinamento di Donne impresa interprovinciale - durante le serate, i partecipanti hanno potuto condividere momenti di convivialità e divertimento e approfondire gli argomenti attuali del comparto agricolo”. Federpensionati Coldiretti Forlì Cesena continua a promuovere attività di questo tipo, offrendo ai propri membri l'opportunità di vivere esperienze uniche. Queste iniziative non solo arricchiscono la vita dei partecipanti, ma contribuiscono anche a valorizzare il territorio e le sue risorse, promuovendo la cultura e la tradizione locali.

"A gennaio 2022 - racconta Cesare Garavini, presidente di Federpensionati Coldiretti Forlì-Cesena - abbiamo finalmente ripreso le tante attività che animano la vita della nostra associazione: proponiamo iniziative che permettono a chiunque desideri unirsi a noi, di viaggiare ed apprezzare l’autenticità del Made in Italy anche in zone diverse da quelle dove siamo abituati a vivere”. “Quest’anno in particolare, abbiamo potuto constatare un netto cambio nella distribuzione di valore agli agricoltori, che ha portato ad un nuovo ruolo del comparto agricolo ed ha risvegliato un forte interesse dell’opinione pubblica su temi basilari come la corretta alimentazione, il valore dell’agricoltura come custode del territorio, l’imprescindibilità del Made in Italy. Noi Senior mettiamo al centro la cultura del buon cibo e a disposizione dei giovani la nostra esperienza."

Federpensionati Coldiretti Forlì-Cesena può contare su 6.000 associati e si occupa di difendere e rivendicare i diritti dei propri iscritti nell’ambito del sistema Coldiretti di Forlì-Cesena. Fondamentale inoltre, l’attività all’interno del Cupla, il coordinamento delle associazioni pensionati lavoratori autonomi che, nelle ultime settimane si sta focalizzando soprattutto sulla valutazione del sistema sanitario provinciale e regionale. "La collaborazione tra Epaca e i Senior Coldiretti rappresenta la base fondamentale da cui partire per il nostro obiettivo di raggiungere tutti i cittadini e fornire loro i nostri servizi alla persona”, afferma Daniele di Pierro, responsabile di Epaca Forlì-Cesena. Infatti, in collaborazione con Epaca Forlì-Cesena il patronato della Coldiretti che assiste e tutela i cittadini per il conseguimento di benefici previdenziali, sociali, assistenziali, Federpensionati rappresenta presso gli istituti preposti le istanze dei propri associati in tema di pensioni e assistenza sociale, dando così voce e mettendo al centro della propria attività il bisogno di servizi alle persone.