Zattini (Ascom): "Tutela e rilancio del commercio di prossimità attraverso il progetto Cities"

"Il punto di forza del progetto Cities, voluto da Confcommercio a livello nazionale, è la concretezza". Alberto Zattini, direttore dell'Ascom cittadina, presenta così l'iniziativa dell'associazione di categoria, che ruota attorno al concetto di rigenerazione urbana e, più in generale, a uno sviluppo urbano sostenibile. Come si articola il progetto, i cui contenuti Confcommercio diffonderà nel corso dell'anno? "Un elemento imprescindibile è la difesa del commercio di prossimità. Come intendiamo farlo? La premessa è che si deve lavorare insieme ad altri attori istituzionali in campo, dal Comune in avanti. Visto che siamo in fase di campagna elettorale, ci aspettiamo progetti concreti su centro storico e difesa dei negozi di prossimità".

Zattini chiede "lo stesso trattamento" tra i soggetti in campo (ed è questo un altro punto espresso da Cities). "Quindi stesso mercato, stesse regole fiscali o amministrative tra attività di prossimità e, per capirci, centri commerciali. La differenza più lampante, lo abbiamo detto tante volte, è il costo del parcheggio: in piazza Saffi e dintorni si paga, nei pressi dei centri commerciali, no. Dove sta la differenza?". C'è poi il tema della sicurezza. "Che ci sta particolarmente a cuore. Vie con negozi chiusi e insegne spente alimentano sia il senso di insicurezza delle persone che il degrado. Una vetrina che si spegne è, anche per questo, una sconfitta, è un pezzo di città che muore. Però, per riprendere le parole del nostro presidente nazionale, Carlo Sangalli, 'ogni luce, ogni insegna che si accende, è un pezzo di città che vive'.

Per contrastare le continue chiusure dei negozi "servono progetti di riqualificazione urbana". Ed è qui "che si entra nel cuore di Cities, che nel primo anno di vita ha individuato tre direttrici per affrontare le questioni urbane". La prima è la regolazione, con cui, attraverso piani e regolamenti di carattere urbanistico, ma non solo, si possono implementare misure per il riconoscimento delle economie di prossimità, come servizio di interesse pubblico, per la riattivazione di spazi commerciali sfitti e la facilitazione di nuove attività. Oltre a questo si punta a valorizzare i negozi storici e a rigenerare le aree commerciale urbane e i mercati cittadini. La seconda direttrice interessa le alleanze locali, quindi gli accordi tra pubblico e privato, "tra Confcommercio e Comune in primis". Terza direttrice è "la leva economica locale, con sui sostenere le imprese del terziario di mercato nelle aree a rischio di desertificazione commerciale, attraverso sgravi, contributi e finanziamenti che possano agevolare l'avvio di nuove attività e potenziare la competitività di quelle esistenti".