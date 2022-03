Alla Sala San Luigi arriva il film "Scompartimento n. 6"

Per i primo weekend di marzo, la Sala San Luigi sceglie "Scompartimento N. 6" di Juho Kuosmanen, vincitore del Gran Premio della Giuria del 74° Festival di Cannes e candidato ai Golden Globes.

Laura sta “scappando” in treno da Mosca, città nella quale si è trasferita dalla Finlandia e in cui vive con la sua compagna Irina. La loro è una relazione misteriosa, che non appaga allo stesso modo entrambe. Il contesto in cui vivono realizza completamente solo una delle due donne (Irina). L’altra (Laura) è ancora alla ricerca della propria dimensione, del proprio punto di arrivo. La meta in questione è un sito archeologico di Murmansk nel quale si trovano i Petroglifi: incisioni rupestri, tra le prime manifestazioni dell’arte creata dall’uomo. Il suo viaggio riflette un bisogno trasversale, che la accomuna ai primitivi autori dei petroglifi. È la condivisione umana della propria esperienza vitale ad essere, forse, il vero punto di arrivo per Laura.



Il film verrà proiettato nella versione italiana Venerdì 4 e Sabato 5 alle 21 e Domenica 6 alle 18:15 e alle 21.