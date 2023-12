Alla Sala San Luigi in programma "Il libro delle soluzioni"

Dal 16 al 20 dicembre la Sala San Luigi propone la proiezione della nuova commedia di Michel Gondry, "IL LIBRO DELLE SOLUZIONI".



Marc, regista in ambasce, "triste la mattina e manipolato al pomeriggio", gira film che non vuole vedere. Ipercinetico e soggetto a frequenti crisi di collera, fugge i produttori che vorrebbero ridimensionare il suo lavoro e si ripara nelle Cevenne, nella casa di una vecchia zia che sa meglio di chiunque altro gestire la sua instabilità. In quell'angolo di mondo trascina tutti i suoi collaboratori, i più fedeli, deciso a realizzare finalmente la sua opera più radicale. Incontenibile ed osservato, tormenta la sua équipe giorno e notte e trova mille scuse per distogliere la sua attenzione dal progetto principale. In pieno montaggio si lancia in progetti folli e stravaganti: la costruzione di uno studio di montaggio in un camion, un documentario su una formica (ogni giorno la stessa), un film d'animazione su una volpe che si sogna parrucchiera... Ogni nuova idea rincorre la precedente, fino al giorno della verità...



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 16 dicembre ore 21.00



mercoledì 20 dicembre ore 21.00 IN LINGUA ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO