Apericinema per l'8 marzo con "The Miracle Club"

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, la Sala San Luigi organizza l'evento "LA DONNA AL CENTRO".

Dalle ore 19.30, sarà possibile gustare nel cinema del centro storico di Forlì l'ottimo aperitivo curato dallo staff della sala.

Alle ore 21.00 l'associazione Spazio 2030 introdurrà la proiezione di "The Miracle Club", un film dove la figura femminile è centrale con 4 grandi attrici protagoniste: Laura Linney, Kathy Bates, Maggie Smith, Agnes O'Casey.

La storia è ambientata a Dublino nel 1967 e racconta di un gruppo di amiche cattoliche devote – Lily (Maggie Smith), Eileen (Kathy Bates) e Dolly (Agnes O’Casey) . Le tre donne hanno appena perso una cara amica, Maureen. Il giorno del funerale è anche l’occasione per una raccolta di fondi e un concorso musicale. Il primo premio è un biglietto per un pellegrinaggio a Lourdes. Dolly spera che il viaggio possa miracolosamente guarire il suo bambino che ancora non riesce a parlare. Le donne riusciranno a partire verso il santuario mariano. A loro si aggiunge la figlia di Maureen, Chrissie (Laura Linney), atea e razionalista, che tanti anni prima è stata ripudiata dalla madre perché incinta.



La serata è inserita nella programmazione di eventi del Comune di Forlì dedicata alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna.



Biglietti per aperitivo e cinema disponibile unicamente su Liveticket.it a euro 11,00 più diritti di prevendita.

Presso la biglietteria della sala sarà possibile acquistare il biglietto per la sola proiezione.



Il film è in programmazione anche nelle seguenti date:



- domenica 10 marzo ore 18.15



- domenica 17 marzo ore 15.30 ed ore 21.00