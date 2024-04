Aperitivo, dj-set e musica live con i Brillanti Sparsi: sabato di festa alla trattoria "daPiseppo"

Un anno di "daPiseppo", anche se in realtà si tratta di una bellissima storia lunga ben 45 anni. Sabato di festa a Civitella di Romagna per il primo anniversario della nuova gestione, rimasta sempre in famiglia, per la storica trattoria-pizzeria in centro storico nel paese. L'attività, rilevata a gennaio 2023 e riaperta tre mesi dopo a seguito dei lavori di ristrutturazione, da Chiara Vitali e dal compagno Filippo, figlio di Renato Leoni detto "Piseppo" e vera e propria istituzione in Val Bidente, compie infatti un anno. Sabato 20 aprile, a partire dalle ore 18.00, aperitivo con Dj Penzo feat.Dvd. Successivamente, dalle ore 21.00, si esibiranno i "Brillanti Sparsi". Il locale si trova in piazza XXV Aprile, 5 a Civitella di Romagna. Per informazioni: 0543-983217.

Una tradizione di famiglia, quella della famiglia Leoni: perché quando nel 2007 Mirella e Renato decisero di farsi da parte dopo 28 anni, subentrarono la figlia Federica e il compagno Cristian. Fino a un anno fa, dove al timone dello storico locale, che si chiamava "La Primula Rossa" sono entrati l'altro figlio Filippo e la fidanzata Chiara. "Il solo pensiero che l'attività di famiglia potesse essere venduta non mi ha fatto esitare nemmeno un istante - aveva detto Filippo - Avevo già deciso. Il fatto di avere Chiara al mio fianco ha facilitato le cose, perché da solo sarebbe stato quasi impossibile".