"Foglie al vento" in programmazione alla Sala San Luigi

Intero € 6,50, Ridotto € 5,50 (under 12 e over 65), Ridotto € 4,50 UNIVERSITARI

Quando Dal 24/02/2024 al 03/03/2024 Orario non disponibile

Dal 24 febbraio al 3 marzo la Sala San Luigi propone la visione del film "FOGLIE AL VENTO" di Aki Kaurismäki, ambientato a Helsinki, oggi.

Holappa e Ansa si incontrano una notte in un bar. Un uomo e una donna, due solitudini, due vite fragili che provano a parlarsi, con cui il caso sembra volersi divertire trascinandoli qua e là come foglie al vento...



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 24 febbraio ore 21.00

domenica 25 febbraio ore 18.15



domenica 3 marzo ore 15.30 ed ore 21.00