Alla Sala San Lugi approda il documentario "Food for profit": l'indagine di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi sull'industria della carne

Il 10 aprile la Sala San Luigi, in collaborazione con Equamente Cooperativa Sociale, propone l'apericinema con la proiezione di Food for profit, il primo documentario che mostra "il filo che lega l’industria della carne, le lobby e il potere politico. Al centro ci sono i miliardi di euro che l’Europa destina agli allevamenti intensivi, che maltrattano gli animali, inquinano l’ambiente e rappresentano un pericolo per future pandemie", spiegano gli organizzatori.

In questo documentario investigativo con approccio cinematografico, Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi guidano in un viaggio illuminante e scioccante in giro per l’Europa, dove si confronteranno con allevatori, multinazionali e politici. Con loro una squadra di investigatori che ha lavorato sotto copertura negli allevamenti dei principali paesi europei, svelando la realtà che si cela dietro le eccellenze della produzione di carne e formaggio.

La proiezione del docufilm inizierà alle ore 21.00 con introduzione di Spazio 2030. Alle ore 19.30 invece sarà possibile gustare l'ottimo aperitivo curato da Equamente Cooperativa Sociale.

Biglietti Film + Aperitivo solo su www.liveticket.it/salasanluigiforli.

La sera stessa sarà possibile acquistare il biglietto della sola proiezione presso la biglietteria del cinema.