La bellezza del buio nello spettacolo per bambini "Accendiamo la notte"

Per far vivere ai bambini la magia del teatro in piena atmosfera natalizia, sabato 9 dicembre alle ore 16.30 la Sala San Luigi di Forlì propone uno spettacolo teatrale per famiglie dal titolo "Accendiamo la notte".

Protagonisti dello spettacolo messo in scena dalla compagnia “Quinte Strappate” di Cesena sono Elia e Teresa, due fratelli con caratteri molto diversi. Una cosa però li accomuna: alla fine di ogni giornata, poco prima di andare a letto, hanno una gran paura del buio. Ogni sera accendono lampade e lampadine per illuminare la notte e non rimanere mai al buio. Purtroppo, con tutta quella luce elettrica, la notte si spegne e non si possono più vedere la luce della luna e sentire i rumori della notte. Ed ecco che arrivano Buia e Lucio, due simpatici personaggi che insegneranno ai nostri amici a riscoprire la bellezza del buio, spegnendo le luci e accendendo la notte! Perché la notte è tutt’altro che buia e silenziosa, ma può diventare magica. Grazie a Buia e Lucio viaggeranno fin sulla Luna. È proprio lì infatti che si ritrovano tutte le cose importanti, ma di cui quotidianamente ci dimentichiamo: la pazienza, un sorriso, chiedere scusa, la gioia nel ricevere i giocattoli a Natale...e un sacco di calzini spaiati. Lo spettacolo è consigliato per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni.

Biglietti acquistabili su Liveticket.it con la scelta del posto o in biglietteria il giorno dello spettacolo (Intero € 9,00, ridotto € 6,00 dai 2 agli 11 anni compiuti. Verrà richiesto un documento in sala a conferma della riduzione).

Info: www.salasanluigi.it