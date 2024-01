La cultura e la tradizione della buona tavola tornano in Fiera con Sapeur e Forlì wine festival. Spazio anche alle birre e allo street food

Tre giorni tra i sapori e i profumi della migliore gastronomia regionale italiana, quella che non è abitualmente reperibile al supermercato, ma alle cui radici si trovano solo autenticità e passione, con la 21esima edizione di SapEur, la fiera del prodotto tipico e genuino, dedicata alle tradizioni culinarie delle regioni di tutt’Italia. Da venerdì 26 fino a domenica 28 gennaio i padiglioni fieristici di Forlì si trasformeranno in uno sconfinato “Eden” per i buongustai, grazie alla presenza di centinaia di espositori provenienti da tutto il territorio nazionale, che ormai da anni scommettono sulla grande manifestazione forlivese organizzata e allestita da Romagna Fiere.

Nella giornata di apertura del venerdì i visitatori potranno accedere in fiera con un biglietto unico al costo di soli 3 euro. Inoltre lo sguardo e la proposta daranno spazio alle frontiere dell’alimentazione sana e naturale con l’area espositiva “Il Cibo è Salute”, andando alle radici della produzione agroalimentare con la sezione “Le Vie del Verde” dedicata a giardinaggio, arredo e orticoltura hobbistica e abbinando alla nona edizione di Forlì Wine Festival anche l’Happy Beer Festival: uno spazio dedicato ai birrifici artigianali italiani ed esteri. La volontà di fare scoprire e riscoprire antiche tradizioni, alimenti genuini rappresentativi delle vocazioni dei territori e prodotti non reperibili nella grande distribuzione, si abbina quindi alla costante ricerca di nuovi sapori, alla valorizzazione delle piccole realtà innovative del settore e alla volontà di rinnovare anno dopo anno l’offerta per andare incontro ai gusti e alle tendenze dei visitatori. È su questa matrice che si fonda, il successo di una manifestazione posizionatasi significativamente sul mercato italiano: oltre 200 espositori e più di 15.000 visitatori ogni anno con notevole risalto su stampa, tv e radio.

FORLÌ WINE FESTIVAL

In concomitanza la 9ª edizione di Forlì Wine Festival, il padiglione all’interno della manifestazione dedicato all’enologia nel quale il vino è sovrano. Presenti le migliori Cantine e aziende vitivinicole italiane, con oltre 200 varietà di vini tra bianchi, rossi, rosati, frizzanti e passiti. A disposizione di un percorso di degustazioni illimitate per essere conosciuti, apprezzati e acquistati. Un’alleanza con un settore in costante fermento, nata come naturale prosieguo di una scelta incentrata sulla qualità e tipicità dei prodotti agroalimentari, eccellenze del nostro Paese da valorizzare. La manifestazione è arricchita da una selezione dedicata ai distillati e ai liquori. Produzioni di nicchia e utilizzo di materie prime completamente naturali derivanti da infusioni, distillazioni di erbe locali e frutti, sono alla base delle degustazioni illimitate proposte per questa edizione: dai brandy alle migliori grappe, dalla vodka al gin alle acqueviti. Per il pubblico la possibilità di scoprirli in un percorso di degustazioni illimitate al costo di € 12, ricevendo in omaggio un calice e una tasca personalizzata.

HAPPY BEER FESTIVAL

Dal vino si passa all’area dedicata alle birre. Quelle artigianali di qualità provenienti dall’Italia e dall’estero. A Happy Beer Festival diamo spazio alla produzione birraria artigianale indipendente; accostandola a laboratori e percorsi degustativi come naturale complemento di un viaggio nel cibo. Una vetrina per gli amanti del luppolo, ma anche dello street-food per palati fini, grazie alla presenza di numerosi food truck che delizieranno tutti i sensi. I mastro birrai proporranno un universo di nuovi gusti e profumi e guideranno i visitatori nella scelta del tipo di birra a seconda dei gusti personali. Pils, IPA, Trappiste, Blanche, Biodinamiche, Stout, Lager Pale Ale, aromatizzate nelle fragranze più variegate: la scelta sarà amplissima.

IL CIBO È SALUTE

La 21ª edizione di SapEur mette a confronto la tradizione con l’innovazione. Quella tesa a incontrare le esigenze di un pubblico sempre più attento a coniugare gusto e benessere. L’area denominata “Il Cibo è Salute”, è dedicata all’alimentazione naturale e biologica, con tanti prodotti a chilometro zero, una speciale attenzione al macrobiotico, la proposta di espositori e nutrizionisti specializzati in una cucina che tenga conto di allergie e intolleranze: glutine, lievito, lattosio e nichel. Perché cibo deve prima di tutto essere sinonimo di salute. Una sezione che dimostra come i cibi, con i loro principi nutritivi, siano alla base del nostro benessere quotidiano.

LE VIE DEL VERDE

Alle radici dell’alimentazione va in tutti i sensi la sezione “Le Vie del Verde”, dedicata a chi ama il verde, il giardinaggio, l’orticoltura hobbistica o che vuole creare il proprio orto domestico. Coltivare nel giardino di casa per poi cogliere e apprezzare i frutti del proprio lavoro, ma anche semplicemente abbellire, rinnovare, arredare gli spazi esterni, i balconi e i terrazzi: in fiera si potranno trovare piante, bulbi, attrezzature, utensili e strumenti professionali, soluzioni e complementi di arredo verde, adatti non solo a chi ha il pollice verde.

TRA GLI EVENTI COLLATERALI

I dolci al tempo di Caterina Sforza: presentazione, incontro con autrice e show cooking

In occasione della 21ª edizione di Fiera Sapeur, verrà presentato il libro “I dolci al tempo di Caterina Sforza “segreti e ricette della tradizione medioevale e rinascimentale, dall’autrice Cecilia Milantoni che proporrà in collaborazione con l’Archeo Cuoca Claudia Fanciullo, uno show cooking con degustazioni gratuite, per i visitatori, di alcune ricette riportate nel libro.

Arkeogustus: Show Cooking Archeologico

"Show Cooking ArkeoGustus”: arte, storia e gastronomia è un progetto che intende divulgare la storia e l'archeologia attraverso lo studio della gastronomia antica e per il SapEur il gruppo di ricerca e divulgazione, composto da archeologi e cuochi, sarà presente con uno stand ufficiale dove presenterà la linea esclusiva dedicata alle conserve antiche e proporrà uno show cooking in tema storico archeologico che coinvolgerà i visitatori attraverso una cucina esperienziale a ritroso nel tempo. L'ideatrice del progetto, la dott.ssa Claudia Fanciullo, vi attenderà alla nuova edizione della tre giorni forlivese"

Live music con i Moka Club: venerdì 26 gennaio dalle 20.30 alle 23.00

Nella giornata inaugurale di venerdì, il programma di Happy Beer Festival, proporrà uno speciale Show con i Mokaclub, con il loro Epic Show in versione invernale. Fra effetti speciali e canzoni dagli anni '70 ad oggi ci si potrà scatenare a ritmi di discomusic, dance e le hit più famose. La band dal 1995 si è esibita sui palchi di tutta Italia. Musica, “coreografie danzate” ed intrattenimento, sono la loro formula vincente da sempre! Il loro repertorio spazia dagli anni ’70 fino ai giorni nostri, arricchendo ogni medley con un’impronta personale anche grazie ai preziosi ed unici mash-up LIVE del loro DJ Maruzzella di Radio Studio Delta, che renderà ancor più unico il loro concerto. Se non avete mai assistito ai loro Show, non possiamo che dirvi: “vedere per credere”. Vi aspettiamo!

INFORMAZIONI

venerdì 26 gennaio 14.00/22.30; sabato 27 gennaio 10.00/22.30; domenica 28 gennaio 10.00/ 20.00. Venerdì biglietto unico € 3,00; sabato e domenica biglietto intero € 8,00 (Ridotto € 6,00 con coupon scaricabile dal sito www.sapeur.it) gratis bambini sotto ai 12 anni; percorso degustazione vini € 12.00 con calice e tasca personalizzata.