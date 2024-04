Il pluripremiato "Povere creature!" alla Sala San Luigi

Alla Sala San Luigi è in programmazione dal 6 al 14 aprile il nuovo film di Yorgos Lanthimos, "Povere creature!".



Londra fine ‘800, una donna si getta da un ponte. La raccoglie sulle rive del fiume il dottor Godwin Baxter che decide, spinto dal desiderio della scoperta scientifica, di riportarla in vita trapiantandole un nuovo cervello. Nasce così la nuova vita di Bella, Bella Baxter. La giovane donna deve imparare nuovamente a parlare, a interagire e relazionarsi con gli altri; è come una creatura indifesa e curiosa verso il mondo. Un giorno viene sedotta dall’avvocato Duncan Wedderburn, che le fa scoprire la dimensione sessuale e la conduce in viaggio nelle principali capitali del Mediterraneo. Bella sperimenterà un intenso e vorticoso percorso di formazione, di apertura alla vita reale, tra illusioni e abbagli brucianti.



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 6 aprile ore 21.00

domenica 7 aprile ore 18.15

domenica 7 aprile ore 21.00 IN LINGUA ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO



domenica 14 aprile ore 15.30 ed ore 21.00