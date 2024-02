"Adagio", il nuovo poliziesco con Piefrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea alla Sala San Luigi

Dal 10 al 18 febbraio la Sala San Luigi propone la programmazione del film "ADAGIO" , il nuovo poliziesco di Stefano Sollima con Piefrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, nel quale il regista torna a raccontare una Roma disperata e crepuscolare in un crime story di forte impatto.

Protagonista è Manuel, un sedicenne sotto ricatto da due carabinieri corrotti, che lo intimano di infiltrarsi in una festa dove un noto politico è incline a rapporti con minori e a far scorrere fiumi di cocaina. Il ragazzo non porta a termine la missione e scappa, allarmando i due agenti che iniziano a dargli la caccia per avere il suo silenzio. Manuel, si rivolge a due ex amici malavitosi del padre in cerca di soccorso. Tutto corre veloce e trova un tragico epilogo in poco più di 24 ore.



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 10 febbraio ore 21.00

sabato 11 febbraio ore 18.15



domenica 18 febbraio ore 15.30 ed ore 21.00