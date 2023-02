Quattro spettacoli tra viaggi, sentimenti e scienza: al via la nuova stagione di "Teatro Scuola" al Dragoni

Il Teatro Dragoni di Meldola è pronto ad alzare il sipario sulla nuova rassegna mattutina di Teatro per le Scuole, organizzata dall’Amministrazione Comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri per la Stagione 2022/23. Un cartellone composto da quattro spettacoli, (per un totale di otto repliche), scelti per bambini e studenti di ogni ordine e grado delle scuole materne e dell’obbligo, dai 3 ai 14 anni, e che si protrarrà fino all’aprile 2023. Ad inaugurare il cartellone sarà la compagnia Teatro Perdavvero con "Il segreto di Barbablù", spettacolo ispirato alla celebre storia di Charles Perrault. Una storia “paurosa” che viene qui raccontata ai bambini con una messa in scena adatta a loro, ricca di canzoni suonate e cantate dal vivo, comicità e giochi teatrali. (venerdì alle 9.30 e alle 11).

Segue, per i ragazzi delle medie, "Il messaggero delle stelle" della Compagnia del Sole, uno spettacolo scritto da Francesco Niccolini, interpretato da Flavio Albanese e diretto da Marinella Anaclerio. Tra rime surreali, un po’ di scienza e molta patafisica, l’incontro tra uno dei magici protagonisti dell’Orlando Furioso e Galileo, Copernico, Keplero, Newton e gli altri grandi scienziati del passato, si trasforma in una giostra di sorprese e scoperte, che farà di Astolfo, il protagonista della storia, un autentico “messaggero delle stelle”, almeno quanto lo è stato Galileo Galilei con il suo Sidereus Nuncius e la sua vita piena di sorprese (9 e 10 marzo alle ore 9.30).

Il cartellone prosegue con "Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone" della compagnia TCP tanti cosi progetti. Una fiaba pacifista pubblicata per la prima volta nel 1936, in cui un piccolo toro preferisce il profumo di un fiore e la bellezza della natura alla violenza della corrida. Un messaggio potente, che contrappone in modo ironico e paradossale l’umanità del toro alla violenza di certe pratiche ideate dall’uomo (22 e 23 marzo alle 9.30).

Chiuderà la rassegna, venerdì 14 e lunedì 17 aprile alle ore 9.30, "Il lungo viaggio del coniglio Edoardo" della compagnia Accademia Perduta/Romagna Teatri, uno spettacolo scritto e interpretato da Maurizio Casali e Mariolina Coppola per la regia di Claudio Casadio. Come nella migliore tradizione delle fiabe e della letteratura per l’infanzia, lo spettacolo è incentrato sul tema del viaggio. Nel caso di Edoardo è soprattutto un viaggio attraverso i sentimenti. All’inizio della storia il coniglio vive in un contesto di grande amore per lui, amore però che non si sente in dovere di ricambiare. Ma quando perderà questo amore e la sicurezza di una casa, e di volta in volta troverà chi si prenderà cura di lui per un po’ ma di nuovo si perderà e di nuovo troverà altro amore, insomma tutto questo amore, ogni volta ritrovato e perduto, lo porteranno alla consapevolezza del valore del sentimento. Il biglietto d’ingresso per gli spettacoli è di 5 euro. Per info e prenotazioni: 0543/26355.