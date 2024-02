"The Holdovers" alla Sala San Luigi

Dal 2 al 10 marzo la Sala San Luigi propone la proiezione del film "THE HOLDOVERS" di Alexander Payne, ambientato a New England nel 1970. Nel prestigioso collegio maschile Barton Academy gli studenti si preparano a raggiungere i propri genitori per le vacanze di Natale. Non tutti però. A rimanere indietro è Angus Tully, che la madre preferisce lasciare alla Barton per potersi regalare finalmente la luna di miele con il nuovo marito. Angus è seccato, scontroso e arrabbiato, soprattutto perché deve trascorrere i giorni di festa con il prof. Paul Hunham, docente di Storia antica costretto a presidiare la struttura. Insieme a loro c’è anche la capo cuoca Mary Lamb, bloccata in un bruciante dolore per la perdita del figlio ventenne in Vietnam.



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 2 marzo ore 21.00



domenica 10 marzo ore 15.30 ed ore 21.00 VERSIONE ORIGINALE SOTTOTITOLATA IN ITALIANO