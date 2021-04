Peggioramento delle condizioni meteo, in provincia allerta "gialla" per vento

Allerta meteo per il maltempo. Sarà valida dalla mezzanotte dell'11 aprile fino alla mezzanotte del 12 aprile. Per quanto riguarda la provincia di Forlì-Cesena si tratta di un'allerta "gialla" per vento. "Per la giornata dell'11 aprile - si legge nell'avviso - sono previste precipitazioni moderate persistenti sull'Appennino emiliano con rovesci intensi concentrati sulle zone di crinale. Si segnala una ventilazione forte sui rilievi centro-orientali con frequenti raffiche di intensità superiori ai 74 chilometri orari nella prima parte della giornata".