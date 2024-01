A Forlì atteso il vicepremier Tajani e la ministra Bernini. Si parlerà anche del nuovo corso di ingegneria navale

Venerdì pomeriggio saranno sul territorio forlivese per incontrare le aziende, imprese ma anche il mondo del volontariato e le associazioni di categoria il vicepremier Antonio Tajani e la ministra Anna Maria Bernini. I due rappresentanti del Governo verranno accompagnati dalla deputata e presidente del coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia Romagna Rosaria Tassinari che ha organizzato per loro un più ampio tour su tutto il territorio della Romagna e che farà tappa, oltre a Forlì, anche a Rimini e Faenza.

I ministri incontreranno gli studenti, le famiglie ma anche imprese e associazioni di categoria nel corso del pubblico incontro che si terrà a partire dalle ore 14,00 presso la palestra dei Salesiani Don Bosco, Cnos Fap. Potranno così conoscere una realtà preziosa per il nostro territorio quale quella del Centro di Formazione Professionale “Don Bosco” di Forlì, che fa parte dell’Associazione Nazionale Cnos-Fap, sorta nel 1952 per volere dei Salesiani, direttore era allora Don Pietro Garbin. Il Centro ha formato numerosissimi allievi, divenuti oggi imprenditori e professionisti affermati, sempre operando in linea con gli sviluppi tecnologici, rapportandosi costantemente con le aziende e le esigenze del mercato del lavoro. A Forlì gestisce anche il Collegio Universitario “Don Bosco”, una struttura residenziale che accoglie studenti universitari di età compresa tra i 19 e i 25 anni provenienti da tutta Italia.

Alle ore 14 poi i ministri sono attesi per una visita e intervento presso l’Emporio della solidarietà Caritas e il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo. Anch’esse realtà dell’eccellenza forlivese che l’onorevole Rosaria Tassinari desidera portare all’attenzione come esperienza guida. In particolare il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, nato a Forlì nel 1963, sorse come gruppo di studio della Fuci e del Movimento Laureati Cattolici ed ebbe all’inizio quasi esclusivamente un’azione di sensibilizzazione intorno ai grandi problemi, allora pressoché sconosciuti, della fame e del sottosviluppo. Dal 1967 ha sviluppato un’azione di raccolta, selezione, riciclaggio di materiali usati. Con il ricavato dei mercatini vengono finanziati progetti di cooperazione internazionale verso Paesi del Terzo Mondo e zone di guerra. Sono più di 100 gli ambulatori, ospedali e missioni sostenute dalla loro attività. Si allestiscono container nei casi di emergenze nazionali ed internazionali. L’Emporio alimentare Caritas è solo uno degli ambiti in cui, Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì Bertinoro, collaborano nel sostenere alcune forme di disagio e povertà locale. La partecipazione ad entrambi tali momenti sarà aperta al pubblico.

Ultimo incontro forlivese si terrà alle ore 15,30 nella Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì che accoglierà i Ministri Antonio Tajani e Anna Maria Bernini insieme all’onorevole Tassinari in un incontro riservato. Le tematiche trattate saranno la nautica, un settore trainante per il territorio, nonché la presentazione del nuovo corso magistrale di ingegneria navale a Forlì, Unibo, campus Forlì. L’avvio del corso rappresenta una importante sinergia pubblico privato in quanto hanno contribuito a realizzarlo Regione, Comune, Fondazione ma anche le due aziende private Ferretti Nautica e Cantieri Del Pardo, grazie a un rilevante finanziamento. Le due aziende infatti sono colossi della nautica che operano a livello mondiale.