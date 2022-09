Agenda sicurezza, Bulbi (Pd) sottoscrive l’agenda promossa dal Siulp

“Venerdì pomeriggio ho incontrato i rappresentanti del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia della Provincia di Forlì-Cesena - afferma Massimo Bulbi, candidato al Parlamento nel Collegio uninominale di Forlì-Cesena –. È stato un confronto propositivo e costruttivo, al termine del quale ho sottoscritto con convinzione i 10 punti che hanno presentato ai candidati del territorio. Si tratta di impegni precisi e condivisibili: dalla richiesta di nuovi agenti presso la Questura di Forlì e il Commissariato di Cesena, entrambi sotto organico, fino alla necessità di stanziare fondi per il rinnovo del contratto del comparto sicurezza, scaduto il 31 dicembre 2021; dalla salubrità e la sicurezza sui luoghi di lavoro alla necessità di adeguare mezzi e dotazioni”.



“Il tema sicurezza – prosegue Bulbi – è al centro dell’agenda politica del Partito Democratico, senza strumentalizzazioni basate sulla paura abbiamo nel programma proposte fondate sulla tutela dei più deboli, maggiori investimenti nel personale delle Forze dell’Ordine e vogliamo puntare sempre più sulla realizzazione di nuovi spazi di aggregazione nelle città, dove i giovani possano sviluppare i propri talenti e le proprie passioni, crescendo insieme in uno spirito di comunità. Garantire la sicurezza del nostro territorio – conclude Bulbi – significa anche rafforzare la qualità della vita di una comunità, già alta nella nostra Provincia, e questo è reso possibile grazie al lavoro straordinario delle Forze dell’Ordine. Specialmente nelle città turistiche la sicurezza rappresenta una motivazione ulteriore per tutti coloro che scelgono i nostri territori come luogo in cui trascorrere le proprie ferie. Per tutti questi motivi confermo fin da subito la mia disponibilità, se sarò eletto, a proseguire questo dialogo costruttivo con il SIULP”.