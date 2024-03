Alessandro Zan presenta a Forlì il suo libro “E noi splendiamo, invece” con Graziano Rinaldini

Appuntamento con ildeputato Pd Alessandro Zan, lunedì 25 marzo, alle 20:30, al Circolo Asioli di Forlì (corso Garibaldi 280). Nell’incontro organizzato dal Partito Democratico forlivese, in collaborazione con il Circolo Pd Romiti, Zan presenterà il suo libro “E noi splendiamo, invece”, l’Italia che esiste e resiste, in dialogo con Pierpaolo Sedioli. I saluti sono affidati a Gessica Allegni, segretaria territoriale del PD Forlivese, interviene Graziano Rinaldini, candidato sindaco del Centrosinistra a Forlì.

Il contenuto del libro

“Ecco che essi ti insegnano a non splendere. E tu splendi, invece”. È da queste parole di Pier Paolo Pasolini che prende le mosse Alessandro Zan per mettere nero su bianco tutto ciò che è successo negli ultimi anni, a partire dal clamoroso affossamento della proposta di legge nota come Ddl Zan. Da quel giorno molto è cambiato, e non in meglio. L’affermarsi di un governo di destra guidato da Giorgia Meloni sembra aver messo una pietra sopra alla lotta per i diritti civili, precipitati all’ultimo posto dell’agenda politica. Tuttavia, questo non è un libro d’odio, di recriminazione o disillusione ma, al contrario, un libro di speranza. Perché se è vero che nel nostro Paese, e in Europa, le tendenze reazionarie sembrano guadagnare terreno giorno dopo giorno, sono tante, sempre di più, le persone che si fanno sentire per reclamare il proprio spazio e il proprio diritto di esistere al pari di chiunque altro. È a loro che Zan vuole dare voce, e lo fa non solo passando in rassegna la situazione dei diritti civili in Italia al tempo di Meloni e parlando di coloro che ogni giorno portano avanti queste battaglie, con un ricordo speciale e inevitabile all’amica Michela Murgia, ma guardando oltre, all’Europa intera, a quella dei diritti che resiste, contrapposta a quella dei nazionalismi e dell’intolleranza. Il volume di Alessandro Zan dimostra che, nonostante le barriere di odio e discriminazione sembrino rinsaldarsi ogni giorno di più, se continueremo a lottare per un mondo in cui, finalmente, saremo davvero tutte e tutti uguali, rimarrà sempre aperto uno spiraglio di luce.

L'autore

Alessandro Zan, nato a Padova nel 1973, è un politico e attivista Lgbtqia+. Da sempre in prima linea nella lotta per i diritti civili, nel 2006 come consigliere comunale ha ottenuto il primo registro anagrafico per le coppie di fatto in Italia. È stato il relatore del disegno di legge contro la misoginia, l’omolesbobitransfobia e l’abilismo chiamato Ddl Zan. Nel 2021 ha pubblicato con successo il suo primo libro, Senza paura (Piemme).