Alla Festa dell'Unità di Santa Sofia anche l'"Agorà democratica della montagna forlivese"

Parte da Santa Sofia il fitto calendario delle Feste dell'Unità nel territorio forlivese. Da venerdì a domenica, al Parco fluviale “Giorgio Zanniboni” e alla Sala Milleluci, dalle 19:30 stand gastronomici con pizzeria e piadina fritta, non mancherà l’area bimbi con gonfiabili e attrazioni varie. Si potrà visitare la mostra fotografica a cura di Paolo Bresciani. Venerdì si parte con l’incontro, in collaborazione con l’Agorà democratica della montagna forlivese, su “La montagna: un problema o una risorsa?” al quale interverranno il segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani, il segretario territoriale del Pd forlivese Valbonesi e il politologo e docente universitario Marco Valbruzzi. Sabato, dopo tanti anni torna a brillare la sala Milleluci con il liscio romagnolo della David Pacini Band. Domenica la Festa si conclude con lo spettacolo per bambini affidato ai burattini di Massimiliano Venturi “Le avventure di Fagiolino e Sganapino”.