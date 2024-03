Alluvione, Buonguerrieri (Fdi): "Prima di ogni risarcimento i cittadini vogliono la messa in sicurezza del territorio"

"A che punto è e quando renderete noto il cronoprogramma di messa in sicurezza del territorio di competenza regionale?”. Questa la domanda posta da Alice Buonguerrieri, deputata e presidente di Fratelli d'Italia Forlì-Cesena, alla vice presidente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, dopo l’audizione in Commissione ambiente della Camera dei Deputati.

"I cittadini chiedono, prima di ogni risarcimento, di poter rientrare in sicurezza nelle proprie case e nelle proprie aziende senza temere nuove esondazioni di quegli stessi fiumi che sono già esondati prima del maggio 2023 - afferma l'esponente di Fratelli d'Italia -. Le risorse sono state stanziate dal Governo Meloni, come ricordato oggi dalla stessa Priolo, che ha confermato gli importanti stanziamenti sia per quanto concerne la ricostruzione pubblica che privata, ma non è stato ancora reso noto il cronoprogramma degli interventi di messa in sicurezza sui fiumi e corsi d'acqua che spetta alla Regione. Interventi sempre più urgenti sia per tutelare la sicurezza dei cittadini, sia perché parte integrante dei piani speciali, contenenti le misure contro il dissesto idrogeologico, questi di competenza del Commissario straordinario, che sta lavorando alla redazione di interventi pluriennali".

Nel corso della audizione la vicepresidente ha mostrato alcune immagini di interventi in corso su alcuni tratti dei fiumi esondati. "Ma chi vive come me nel territorio sa che ci sono ancora estesi tratti di fiumi interrati, il cui normale corso delle acque è impedito dalla presenza di numerosi detriti e che hanno argini fragili ancora oggi non posti in sicurezza - sottolinea Buonguerrieri -. Chiediamo dunque risposte alla Regione da dare ai cittadini, legittimamente preoccupati dalla situazione. Alla Sinistra che chiede maggiori risorse rispondiamo che prima vanno utilizzate quelle importanti già stanziate. E in fretta".