Alluvione, Italia Viva a Zattini: "Gestione donazioni, approvare in tempi rapidi le decisioni della Commissione"

"Italia Viva sollecita il sindaco Gian Luca Zattini e la sua Giunta ad approvare in tempi rapidi le decisioni della Commissione che, derogando giustamente dal suo mandato è riuscita all'unanimità, anche con il contributo costruttivo del nostro consigliere comunale Massimo Marchi, a definire le modalità per erogare almeno i soldi derivati dalle donazioni". Così il coordinatore territoriale di Italia Viva Forlì, Leonardo Gallozzi.

"Siamo consapevoli che il dramma della alluvione che ha colpito il nostro territorio a maggio, forse per la prima volta nella nostra storia recente, ci pone davanti a problemi emergenziali di difficile soluzione nei confronti dei cittadini e del territorio - esordisce Gallozzi -. Detto ciò, non possiamo non denunciare con forza la carenza di una gestione assolutamente insufficiente da parte del sindaco Zattini e della sua Giunta, insieme ad un altrettanto aleatorio impegno del Governo ad accelerare l'erogazione dei fondi necessari promessi in passeggiate fra gli alluvionati e comunicati stampa dei parlamentari del nostro territorio specializzati in photo opportunity, che però non capiscono la differenza fra soldi stanziati e erogati".

"C'è un ritardo spaventoso non più sopportabile di finanziare almeno le pertinenze garage, giardini, cancellate - prosegue il coordinatore di Italia Viva -. Notiamo una fetta importante della nostra città ancora completamente abbandonata e soggetta inerme alla stagione autunnale ricca di piogge, senza un sistema fognario adeguato e ad un ripristino dei fiumi certamente non ancora completato". Quindi una serie di interrogativi rivolti a Zattini: "Quando potremmo iniziare un percorso serio senza altri ritardi con i cittadini, e le associazioni, gli ordini professionali, per parlare del Regolamento Urbanistico che tenga conto delle mutate condizioni climatiche, oltre a come mettere in sicurezza il nostro territorio, soprattutto la nostra collina e montagna distrutta dalle frane? Come sindaco del Comune capoluogo c'è un rapporto di cooperazione con gli altri Sindaci per affrontare il problema in modo sistemico e non settoriale".

Prosegue Gallozzi: "Noi come Italia Viva siamo da sempre disponibili a ogni tipo di confronto, non siamo disponibili a strumentalizzare questo dolore dei famigliari delle vittime e i cittadini colpiti da questo dramma che ha sconvolto le proprie vite, non ci interessa mettere bandierine, vogliamo discutere dei problemi veri, se possibile nel più breve tempo (già troppo è stato perso inutilmente)". Quindi un ultimo pensiero rivolto al sindaco Zattini: "Non abbia paura del confronto con i suoi cittadini, utilizzi un pò del tempo che usa per andare alle convention dei partiti della sua coalizione, e vedrà che gli incontri saranno produttivi per Lei e per i suoi cittadini. In fondo ha vinto le elezioni dicendo che era un civico, in questi quattro anni qualche casacca l'ha indossata. Nonostante questo Italia Viva è disponibile come sempre a capire anche le ragioni degli altri, se motivate".