Alluvione, la senatrice Paita a Forlì: "Se non arrivano i fondi Italia Viva farà una durissima battaglia"

Nella cornice dell’azienda agricola "I nani di Giada", nel cuore del quartiere Romiti che è stato uno dei più colpiti dall'alluvione di due mesi fa, Italia Viva Forlì ha accolto lunedì scorso la senatrice e coordinatrice Nazionale del partito, Raffaella Paita. Preceduta dai saluti del consigliere comunale Massimo Marchi e dai interventi dei Tecnici Danilo Casadei, già assessore all'Urbanistica del Comune di Forlì, e dell'architetto Gabriele Borghetti, ha colloquiato i numerosi presenti sul tema delle infrastrutture e della lotta al dissesto idrogeologico, soffermandosi soprattutto sulla "necessità di collaborare con i sindaci, di qualsiasi colore politico, evitando le inutili polemiche e la ricerca a tutti i costi del capro espiatorio".

Come ha ricordato il coordinatore territoriale Leonardo Gallozzi infatti, "queste sono le linee guida della politica sempre propositiva, e mai populista, di tutto il gruppo di Italia Viva, in qualsiasi livello". "Quello che bisogna fare ora - ha detto - è fornire al Commissario Straordinario all'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, le risorse necessarie sia al ripristino sia al miglioramento delle infrastrutture esistenti".

"Se tra qualche mese il governo Meloni non avrà messo a disposizione le risorse necessarie, Italia Viva farà una battaglia durissima per la salvaguardia dei territori romagnoli”, ha detto la senatrice Paita. Durante la serata è stata anche più volte ricordata la struttura di missione "Italia Sicura", nata durante il governo Renzi e smantellata come uno dei primi provvedimenti del governo Conte uno.

C'è stato il tempo anche per rimarcare le ben note problematiche della Strada E45 per le quali la senatrice ha preso l'impegno di presentare una interrogazione parlamentare i cui esiti porterà subito dopo l’estate in un nuovo incontro in Romagna.