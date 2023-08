Alluvione, Tassinari (FI): "In arrivo la prima tranche di 876 milioni per messa in sicurezza del territorio"

“La presenza del ministro Antonio Tajani mercoledì pomeriggio a Forlì, Rimini e Bellaria è stato un segnale di grande attenzione e lo ringrazio a nome di tutta la popolazione". Così in una nota Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice in Emilia Romagna di Forza Italia, aggiungendo che "gli incontri con il mondo associativo e imprenditoriale sono stati un’occasione concreta di confronto sui tanti problemi che famiglie e imprese stanno affrontando e anche un momento di approfondimento sugli strumenti messi in atto dal governo".

"Con il presidente Barelli, presente all’appuntamento di Bellaria, ci siamo mossi in concreto con il ministro Giorgetti e abbiamo ricevuto conferma che la Ragioneria dello Stato ha autorizzato l’erogazione di una prima tranche di 876 milioni di euro per gli interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio - ha proseguito Tassinari -. Il generale Figliuolo procederà con celerità in base alle parametrazioni e ai conteggi già fatti e a breve partirà l’ordinanza esecutiva. Abbiamo fiducia della serietà e competenza del generale Figliuolo al quale abbiamo confermato la nostra collaborazione perché sappiamo che ha una grande responsabilità. C’è molto da fare ma la strada intrapresa è quella giusta”.