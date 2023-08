Alluvione, Tassinari (Forza Italia): "Fondi in erogazione da settembre, realismo di Figliuolo"

“Apprezzo il realismo del generale Francesco Paolo Figliuolo, manifestato nell’incontro di martedì a Imola, quando ha assicurato che dai primi di settembre inizierà ad erogare i fondi: subito le somme urgenze, poi, quanto prima, le urgenze. Successivamente i gruppi di lavoro per la realizzazione dei piani di dissesto idrogeologico e ricostruzione”: lo sostiene la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia Romagna Rosaria Tassinari.

Che aggiunge: “Ha fatto bene il generale a sollecitare le amministrazioni ad operare in fretta e con attenzione riguardo alle opere di somma urgenza; come pure a firmare anche la convenzione con l’Alma Mater, poi con altre Università, Consorzi di bonifica e a ricordare la collaborazione con la Regione”. La deputata Tassinari sottolinea che “oltre 11.500 famiglie emiliano romagnole hanno ricevuto il primo acconto di 3mila euro per far fronte ai danni subiti, per un totale complessivo di 34 milioni 700mila euro”.

Per quanto riguarda il timore per le risorse, la deputata di azzurra assicura che “le somme urgenze sono già operative, mentre saranno poi affidati ad Anac e alla Guardia di Finanza i controlli per la regolarità nell’ambito dell’attività amministrativa”. Conclude Tassinari: “Il piano del commissario Figliuolo è ancora una volta chiaro: procedere subito con le ‘somme urgenze’ per poi passare alle ‘urgenze’ ed entro tre mesi ai ‘piani speciali’ stabiliti insieme ai territori. Quindi le cose stanno andando come previsto dal Governo”.