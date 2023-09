Ambiente, la polemica sulla delibera sul ruolo dell'Arpae. Montalti (Pd) replica a Pompignoli (Lega): "Non conosce gli atti"

"Una inutile polemica politica". La consigliera regionale del Pd, Lia Montalti, risponde così al consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, in merito alla Delibera Valsat, secondo il quale il provvedimento adottato dalla Regione Emilia Romagna il 7 agosto scorso limiterebbe il ruolo dell'Agenzia ambientale regionale nei procedimenti di rilascio della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) dei piani urbanistici comunali. "Mentre la Regione continua a lavorare per ottenere quanto spetta alle nostre comunità, la Lega tenta di diffondere informazioni false sul nostro lavoro, probabilmente imbarazzata dalle mancanze dei loro colleghi al Governo - esordisce Montalti -. Per questo è necessario fare chiarezza".

Montalti riporta una nota di Arpae, nella quale viene specificato che la delibera “non limita in alcun modo il ruolo dell’Agenzia ambientale, ma è solo un atto che definisce meglio il ruolo dei diversi enti coinvolti nel processo. Il parere di Arpae su tutte le questioni a matrice ambientale (aria, acqua, suolo, rumore ecc.) continua a sussistere esattamente come prima. Quello che la delibera chiarisce (al fine di evitare sovrapposizioni di ruoli e competenze) è che la valutazione complessiva degli interventi oggetto di Valsat, tra cui la verifica della sostenibilità sociale, urbanistica ed economica, spetta all’ente territoriale competente (Città metropolitana di Bologna e Province)".

Inoltre, sottolinea Arpae, “si tratta di un chiarimento e non di una modifica, cosa peraltro impossibile con un atto di giunta”. Di conseguenza, commenta Montalti, “l’attacco della Lega mostra una chiara volontà di portare avanti l'ennesima inutile polemica politica per gettare cattiva luce su un normale atto della Regione, oppure, e forse è ancora più grave, una vera e propria mancanza di preparazione e conoscenza degli atti”. E conclude: "Sono trascorsi oltre cento giorni dall’alluvione che ha colpito la Regione Emilia-Romagna, ma i fondi promessi dal Governo non sono ancora arrivati".