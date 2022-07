Anche a Forlì ci sarà in futuro il World Clean-Up Day: semaforo verde alla proposta di Italia Viva

Approvata all'unanimità in Consiglio comunale una mozione presentata dal consigliere comunale di Italia Viva, Massimo Marchi, che chiedeva di istituire e patrocinare anche a Forlì il World Clean-Up Day. "Da oltre 30 anni viene organizzata la giornata mondiale della pulizia - esordisce l'esponente renziano -. Si tratta di uno dei più grandi movimenti civici del nostro tempo che unisce 180 paesi in tutto il mondo per un pianeta più pulito. Ogni anno in occasione di queste giornate, enormi quantità di rifiuti vengono rimosse dall’ambiente. L’anno scorso, oltre 20 milioni di volontari hanno partecipato all’evento. In questa giornata persone di tutto il mondo si incontrano sia fisicamente che idealmente ed uniscono le loro forze per ripulire le loro città, i luoghi in cui vivono e in generale tutto l’ambiente che li circonda".

"Per questi motivi ho presentato in Consiglio Comunale a nome di Italia Viva, una mozione che è stata approvata all’unanimità, per istituire e patrocinare anche a Forlì il World Clean-Up Day ottenendo l’impegno dell’Amministrazione a pubblicizzare l’evento nella maniera più ampia possibile chiedendo la partecipazione di Alea, delle scuole, dei Quartieri, di tutte le Associazioni di volontariato, delle Parrocchie, delle Associazioni sportive, dei Sindacati, delle Associazioni di categoria presenti sul territorio e, naturalmente, di tutti i cittadini - continua Marchi -. Come Italia Viva siamo da sempre per una politica ambientale che superi le contrapposizioni del Sì a tutto o del No a tutto, impegnati piuttosto a proporre idee e trovare soluzioni concrete ai problemi sia a livello nazionale che in ambito locale".

"L’obiettivo di questa mozione è quello di stimolare l’educazione, il senso civico e la responsabilità di tutti i cittadini in ogni loro gesto quotidiano per produrre meno inquinamento, meno rifiuti, meno degrado e per contro ottenere una Forlì più pulita e bella - aggiunge -. La cosa importante di questa iniziativa quindi è il messaggio, l’esempio che deve partire dalle Istituzioni per arrivare a tutti i cittadini forlivesi". Marchi, citando il Barone Robert Baden-Powell (“Non abbiamo ereditato il mondo dai nostri padri, ma lo abbiamo avuto in prestito dai nostri figli e a loro dobbiamo restituirlo migliore di come lo abbiamo trovato”), rimarca che "l'impegno a tenere pulito il mondo dipende da tutti noi e non si ferma ad una sola giornata ma deve proseguire anche per tutti gli altri 364 giorni dell’anno".