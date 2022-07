Approvata la variazione di bilancio, la Lega: "Avrà un impatto importante per lo sviluppo della città"

"Approvata lunedì in consiglio comunale la manovra che avrà una valenza strategica per il futuro della nostra città.

Una variazione di bilancio di 60 milioni che avrà un impatto importante per accelerare lo sviluppo del territorio soprattutto finalizzati in lavori pubblici i quali verranno per buona parte intercettati dai fondi del Pnrr a beneficio della nostra comunità". Ne dà notizia il gruppo consiliare della Lega a Forlì.

"Scuole nuove, si ricostruirà la Piero Maroncelli in centro storico, impianti sportivi moderni, collegamenti stradali più veloci ed efficienti, piste ciclabili, nuove aree verdi e più risorse per la manutenzione ordinaria, implemento dei posti auto in centro storico, riqualificazione e potenziamento degli alloggi popolari. Questi sono solo alcuni dei progetti che ci permetteranno di raggiungere gli obbiettivi prefissati. Il solo voto contrario del Partito Democratico a questa manovra, destinata a cambiare il volto di Forlì e la qualità della vita dei suoi cittadini, è inspiegabile sotto ogni punto di vista. Un grazie alle forze politiche di minoranza, Movimento 5 stelle a favore, Italia Viva e Forlí & Co. astenuti ma in modo costruttivo, che hanno compreso l’importanza di questo provvedimento".