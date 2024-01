Autonomia differenziata, Morrone (Lega): "Bonaccini era d'accordo, cambia idea a seconda del vento che tira"

“Incredibile Stefano Bonaccini che cambia idea a seconda del vento che tira (ovvero del Governo in carica). Una manciata di anni fa il presidente dell’Emilia-Romagna è salito con convinzione sul carro dell’autonomia differenziata sostenendo che era la strada maestra per la modernizzazione del Paese e affermando che non era ‘un tema né di destra né di sinistra’ ": è l'attacco che arriva da Jacopo Morrone, deputato forlivese della Lega.

Sempre Morone: "Ricordiamo che il 28 febbraio 2018 Bonaccini firmò l'accordo sull’autonomia differenziata con l’allora sottosegretario agli Affari regionali Gianclaudio Bressa e le Regioni Lombardia e Veneto e che la Regione da lui governata elaborò a questo scopo diversi documenti dove si analizzavano le materie al cui interno definire i nuovi poteri della Regione. Improvvisamente il ‘contrordine, compagni’. Bonaccini ha cambiato rotta senza alcuna ragione valida beffeggiando a sproposito il risultato oggi raggiunto. Non è che Bonaccini non creda più all’autonomia differenziata, ma si è accodato, da bravo ex comunista, all’obbedienza cieca ai tam tam propagandistici del suo partito”.