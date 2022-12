Bentivogli (Lega): "Un anno di grandi eventi sportivi in piazza, anche il 2023 sarà all'insegna dello sport"

"Siamo al termine di un 2022 che ha confermato un calendario di eventi sportivi, campionati nazionali ed internazionali mai visto prima. Campionati italiani di atletica leggera, gran fondo di ciclismo, ATP 125 di tennis, campionati europei di pattinaggio, incontri tra professionisti della noble art, la prima maratona Città di Forlì, la Magnalonga e tanti altri eventi amatoriali senza dimenticare le vetrine riservate alle nostre associazioni sportive come lo 'Sport fa Centro' e il Fitness&Fun, eventi svolti il più delle volte nella nostra splendida Piazza Saffi vocata ad ogni tipo di evento". Il 2022 possiamo dire sia stato un successo di eventi e manifestazioni che ci lasciano presagire un 2023 ancora più all’insegna dello sport come traino sociale ed economico": a ricapitolare gli eventi sportivi ospitati nel 2022 è Albert Bentivogli, consigliere comunale della Lega.

"Grazie all’impegno e alla collaborazione delle associazioni sportive del territorio si è potuto costruire, assieme all’encomiabile impegno profuso dall’Unità Sport, un calendario ricco di eventi. Aggregazione, condivisione, partecipazione sono i valori che i protagonisti delle nostre associazioni divulgano costantemente presentando progetti che vengono poi tradotti in eventi partecipati. Un plauso a loro che si spendono con grande dedizione per portare avanti e diffondere i principi fondamentali dello sport. Dopo due anni di pandemia e il caro bollette che ha messo a dura prova tutto il mondo no profit possiamo di dire che nessuno è stato lasciato indietro. Grazie al dialogo e confronto costante ci poniamo l’obbiettivo di vivere un 2023 ancor più ricco di eventi nella speranza di passare il nuovo anno liberi finalmente da condizionamenti esterni", conclude.