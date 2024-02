Bertinoro, botta e risposta sul bilancio. La maggioranza replica a Bartnora: "Opposizione livorosa"

Prosegue la discussione dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Bertinoro. Alle critiche evidenziate dal gruppo consiliare "Bartnora" arriva la replica del gruppo consiliare "Insieme per Bertinoro", accusando la capogruppo Barbara Asioli di non esser intervenuta in Consiglio comunale. Dall'opposizione "ci sono stati solo brevissimi interventi su questioni secondarie rispetto al grosso degli stanziamenti e nessun emendamento o proposta di modifica del bilancio. Troviamo che già questo definisca il profilo di una opposizione strumentale e, in alcuni suoi esponenti, unicamente livorosa, che quasi preferirebbe che a Bertinoro non si facesse niente, solo per il gusto di dire che va tutto male. Purtroppo per loro non è così. Ma un conto è il rispetto delle posizioni e delle opinioni, altro rivisitare la realtà, come ormai sempre più spesso la lista Bartnora fa, non riuscendo ad uscire da una campagna elettorale finita più di due anni fa".

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

"Insieme per Bertinoro" replica quindi punto per punto alle annotazioni di Bartnora. La prima replica riguarda la rotonda di Panighina: "E' stata la lista Bartnora a sostenere, a mezzo stampa, che la Regione era venuta sul territorio a fare promesse elettorali, per poi sostenere che i finanziamenti, promessi dall’Assessore Corsini, erano arrivati a seguito delle loro sollecitazioni. Ad inizio cantiere poi, ricordiamo tutti le polemiche spicciole su ritardi limitati e motivati dal Presidente della provincia Lattuca. Invece di gioire per un’opera importante che finalmente vede la luce, l’opposizione tenta da sempre di gettare discredito, in modo scomposto, salvo poi tornare sui propri passi e rivedere completamente le proprie dichiarazioni".

Quanto alla Chiesina di Cerbiano, "è stata finanziata in larga parte da risorse della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, (questo i consiglieri scriventi dovrebbero saperlo) ed in parte più limitata da risorse “donate” da Unica Reti tramite Art Bonus, è la dimostrazione di quanto l’amministrazione si muova per progettare e cercare finanziamenti, che sono frutto di un lavoro comune tra amministrazione e uffici. O l’opposizione pensa che i finanziamenti cadano dal cielo?". In merito ai golfi di fermata sulla via Emilia a Capocolle, "qui siamo davvero di fronte alla mistificazione più pura. Questa è l’unica amministrazione ad essere ormai arrivata in fondo alla progettazione esecutiva della fermata di Capocolle, impegnando le risorse a fine 2023. C’è un confronto costante con Anas, ente proprietario della strada che ha fornito indicazioni e prescrizioni che siamo obbligati per legge a seguire. Di cosa parla l’opposizione ?

"Non si capisce, infine, cosa intendano i consiglieri quando parlano di utilizzare più risorse proprie del bilancio comunale - continua il gruppo consiliare di maggioranza -. ​​In questi 2 anni di mandato si è lasciata invariata la pressione fiscale ricercando fonti di finanziamento esterne e garantendo le risorse proprie anche a beneficio del welfare. L’attenzione al welfare non è mai venuta meno. Oltre alle risorse regionali e statali il Comune di Bertinoro aggiunge risorse dal proprio bilancio per sostenere le famiglie, gli anziani, i disabili e per abbattere i costi delle rette dei servizi a domanda quali mensa, trasporto scolastico ,centri estivi ed altro ancora".

"La lista “Insieme per Bertinoro” ha vinto le elezioni presentandosi con un programma chiaro ma al contempo molto impegnativo e che è la guida nella definizione delle priorità e nella ricerca dei finanziamenti - chiosano dalla maggioranza -. Anche il confronto costante con i cittadini è alla base delle decisioni che vengono assunte. Per dare veramente un valore aggiunto, suggeriamo al gruppo di opposizione di lavorare per il bene comune, portando idee ed avanzando soluzioni alternative, non decontestualizzando le informazioni e denigrando tout court la maggioranza unicamente nell'intento di perseguire una sterile ed insignificante, ricerca di consensi. Ci pare, come sempre, l’ennesima sequela di accuse infondate, che puntualmente non sono rappresentate nei luoghi deputati alla discussione. I cittadini meritano almeno un po’ di serietà".